Изменено время начала четырех матчей первых двух туров Российской премьер-лиги

ТАСС, 13 июля. Российская премьер-лига (РПЛ) изменила время начала четырех матчей первого и второго туров чемпионата России. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Матч первого тура Тинькофф-РПЛ между "Ростовом" и московским "Динамо" состоится 23 июля и начнется в 20:00 мск вместо 19:00. Встреча самарских "Крыльев Советов" с грозненским "Ахматом" 25 июля перенесена с 17:30 на 19:00. Матч второго тура между "Крыльями Советов" и московским "Спартаком" был перенесен на час позднее и начнется в 19:00, а игра между "Ахматом" и "Сочи" 2 августа начнется в 20:00 вместо 19:00.

Время начала матчей было изменено, чтобы избежать проведения игр в аномально жаркую погоду.