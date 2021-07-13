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Футбол в России

Изменено время начала четырех матчей первых двух туров Российской премьер-лиги

В список изменений попали игры московских "Спартака" и "Динамо"

ТАСС, 13 июля. Российская премьер-лига (РПЛ) изменила время начала четырех матчей первого и второго туров чемпионата России. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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Матч первого тура Тинькофф-РПЛ между "Ростовом" и московским "Динамо" состоится 23 июля и начнется в 20:00 мск вместо 19:00. Встреча самарских "Крыльев Советов" с грозненским "Ахматом" 25 июля перенесена с 17:30 на 19:00. Матч второго тура между "Крыльями Советов" и московским "Спартаком" был перенесен на час позднее и начнется в 19:00, а игра между "Ахматом" и "Сочи" 2 августа начнется в 20:00 вместо 19:00.

Время начала матчей было изменено, чтобы избежать проведения игр в аномально жаркую погоду.

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