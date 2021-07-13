СМИ: ЦСКА намерен продать футболиста Влашича "Милану" за €25 млн

Сообщается, что руководство итальянского клуба устраивает запрашиваемая сумма и оно готово предложить оформить переход хорвата на правах аренды с правом выкупа. Данную сумму ЦСКА получит, если "Милан" выйдет квалификацию Лиги чемпионов по итогам предстоящего сезона. Самому Влашичу будет предложен пятилетний контракт с зарплатой €2,5 млн в год.

На прошедшем чемпионате Европы хорват принял участие в четырех матчах в составе национальной сборной и забил один гол. Хорваты дошли до 1/8 финала, где уступили команде Испании в дополнительное время со счетом 3:5.

Влашичу 23 года. Он выступает за ЦСКА с августа 2018 года. В прошедшем сезоне хорват сыграл в 34 матчах в разных ттунирах, забил 12 голов и отдал шесть голевых передач. Ранее полузащитник выступал за хорватский клуб "Хайдук" и английский "Эвертон".