Сборная Катара по футболу надеется повторить достижение россиян на чемпионате мира

Сборная России на домашнем чемпионате мира 2018 года впервые в своей истории вышла из группы и дошла до 1/4 финала. В 1/8 финала россияне по пенальти обыграли испанцев и также по пенальти в следующей стадии уступили хорватам.

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Футболисты сборной Катара хотят повторить на домашнем чемпионате мира 2022 года достижение россиян на турнире 2018 года. Об этом рассказал защитник сборной Катара Абделькарим Хассан, комментарий которого приводит пресс-служба оргкомитета чемпионата мира 2022 года.

"Трудно предсказать, как далеко мы сможем пройти на чемпионате мира. В прошлом мы видели, что большие сборные выбывали уже после группового этапа, а какие-то команды неожиданно проходили дальше, - сказал Хассан. - На прошлом чемпионате мира Россия дошла до четвертьфинала, и мы надеемся удивить всех, преподнести сюрприз, чувствуем, что нет ничего невозможного".

Сборная Катара в среду матчем с панамцами начнет выступление в Золотом кубке CONCACAF среди команд стран Северной и Центральной Америки, а также Карибского бассейна.

"Участие в Золотом кубке - важный тест. Мы сыграем в официальном турнире, который пройдет не в Азии. Это дает нам возможность проверить свои силы на фоне сильных соперников, увидеть, насколько мы готовы к борьбе с самыми разными сборными. Когда чемпионат мира завершится, хочу, чтобы люди сказали, что Катар - хорошая команда с качественными игроками, которые играют в достойный футбол, и хочу, чтобы все увидели, что Катар может конкурировать с кем угодно", - сказал главный тренер катарцев Феликс Санчес.

Чемпионат мира в Катаре пройдет в пяти городах на восьми стадионах с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.