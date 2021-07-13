Поздняков: ОКР трудоустроил специалистов по антидопингу в каждую спортивную федерацию

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Олимпийский комитет России подготовил и трудоустроил в каждую спортивную федерацию специалистов по антидопинговым вопросам. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

"Хочу отметить, что ситуация с антидопингом в России меняется в лучшую сторону. В этом году мы подготовили и трудоустроили в каждую федерацию специалиста, который отвечает за антидопинг", - сообщил Поздняков.

Ранее Федерация гребного спорта России (ФГСР) исключила из списка участников Олимпийских игр в Токио Никиту Моргачева и Павла Сорина, входивших в первоначальную заявку, из-за положительных допинг-проб спортсменов. В их пробах обнаружили мельдоний.

"Система противодействию допинга сработала, Российское антидопинговое агентство провело работу и выявило нарушителей антидопинговых правил. С моей точки зрения, употребление мельдония является самым глупым нарушением антидопинговых правил, это плацебо, причем плацебо запрещенное, оно не дает никакого усиления результата, но на сегодняшний момент около 40 спортсменов отбывают наказание за мельдоний, это для меня непонятно, - отметил Поздняков. - Мы проводим много образовательных семинаров, даже те люди, кого наказали за допинг, проходили эти семинары. Видимо, тут дело в осознанном употреблении, против такого сложно вести образовательную политику, значит, люди будут наказаны".

Летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. В состав российской команды на Олимпиаду вошли 335 спортсменов, из которых 185 женщин и 150 мужчин.