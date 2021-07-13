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КХЛ

Хоккеисты и сотрудники "Витязя" проходят процедуру вакцинации от коронавируса

По словам генерального менеджера клуба Игоря Варицкого, легионеры будут делать прививки в своих родных странах

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Игроки и сотрудники подмосковного "Витязя" проходят процедуру вакцинации от коронавируса перед началом сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом ТАСС сообщил генеральный менеджер подмосковного клуба Игорь Варицкий.

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Ранее президент КХЛ Алексей Морозов сообщил ТАСС, что лига не имеет права обязывать игроков вакцинироваться. Процедуру вакцинации уже прошли игроки и тренеры рижского "Динамо".

"Игроки и сотрудники "Витязя" уже проходят вакцинацию. Кто-то в полном объеме уже прошел, кто-то - только первый этап. Легионеры вакцинируются у себя", - сказал Варицкий.

Сезон-2021/22 стартует 1 сентября, "Витязь" проведет первый матч 2 сентября в Нижнем Новгороде против "Торпедо". Первую домашнюю игру в сезоне подмосковный клуб проведет 10 сентября против казанского "Ак Барса".

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