Хоккеисты и сотрудники "Витязя" проходят процедуру вакцинации от коронавируса

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Игроки и сотрудники подмосковного "Витязя" проходят процедуру вакцинации от коронавируса перед началом сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом ТАСС сообщил генеральный менеджер подмосковного клуба Игорь Варицкий.

На эту тему

Ранее президент КХЛ Алексей Морозов сообщил ТАСС, что лига не имеет права обязывать игроков вакцинироваться. Процедуру вакцинации уже прошли игроки и тренеры рижского "Динамо".

"Игроки и сотрудники "Витязя" уже проходят вакцинацию. Кто-то в полном объеме уже прошел, кто-то - только первый этап. Легионеры вакцинируются у себя", - сказал Варицкий.

Сезон-2021/22 стартует 1 сентября, "Витязь" проведет первый матч 2 сентября в Нижнем Новгороде против "Торпедо". Первую домашнюю игру в сезоне подмосковный клуб проведет 10 сентября против казанского "Ак Барса".