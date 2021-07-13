{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

В "Зените" считают, что российскому футболу нужны качественные реформы

Ранее сообщалось, что РФС направил проект предполагаемых изменений в клубы премьер-лиги
© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Петербургский "Зенит" считает, что российскому футболу нужны качественные реформы. Позиция клуба выражена в комментарии пресс-службы сине-бело-голубых, предоставленном ТАСС.

На эту тему
"Сочи" получил проект подготовленной РФС реформы российского футбола
"Сочи" получил проект подготовленной РФС реформы российского футбола

Во вторник портал "РБ Спорт" сообщил, что проектный офис Российского футбольного союза (РФС) подготовил документ под названием "Реформа клубного футбола" и направил его в клубы. Как утверждает источник, предпосылками к началу реформ названы неудачные результаты российских клубов на международной арене в последние годы, а также приведшие к этому падение в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сокращение представительства в еврокубках с шести до пяти команд и снижение доходов. Недостатками существующей системы лиг названы недостаточное количество матчей с высокой интенсивностью и высоким рейтингом. В этот же день генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко подтвердил ТАСС получение документа, отметив, что позиция клуба в отношении проекта реформы будет сформирована позже.

"Всем очевидно, что российскому футболу нужны качественные реформы, мы понимаем, что это будет общее решение всех участников процесса - как РФС, так и клубов. Как только подобный проект поступит в клубы, мы начнем его обсуждать и дорабатывать", - сообщили ТАСС в пресс-службе "Зенита".

Согласно представленному проекту реформы, система профессионального футбола в России должна содержать четыре уровня: Российскую премьер-лигу, Футбольную национальную лигу (ФНЛ, 20 клубов, разделенные на две группы по 10 команд), новую лигу (разделение на лиги "А" и "Б", 12-16 команд в каждой из них), а также четыре зоны низшего дивизиона ("Юг", "Запад", "Центр" и "Урал-Поволжье"; от 64 до 80 клубов).

Планируется, что в РПЛ будет использоваться так называемая швейцарская система, которая будет применяться в Лиге чемпионов начиная с сезона-2024/25. Ее суть заключается в том, что команды проводят одинаковое количество матчей, встречаясь с равными по силе, исходя из турнирной таблицы, соперниками. То есть сильные играют с сильными, середняки - с середняками, а слабые - со слабыми. Исходя из результатов положение команд меняется - слабые могут стать сильными и наоборот.

Теги
Российский футбол
Футболисты и тренеры "Химок" планируют вакцинироваться от коронавируса 15 июля
Подмосковная команда 14 июля сыграет с "Сочи" в матче Кубка Париматч Премьер
Читать полностью