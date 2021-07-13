В "Зените" считают, что российскому футболу нужны качественные реформы

Во вторник портал "РБ Спорт" сообщил, что проектный офис Российского футбольного союза (РФС) подготовил документ под названием "Реформа клубного футбола" и направил его в клубы. Как утверждает источник, предпосылками к началу реформ названы неудачные результаты российских клубов на международной арене в последние годы, а также приведшие к этому падение в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сокращение представительства в еврокубках с шести до пяти команд и снижение доходов. Недостатками существующей системы лиг названы недостаточное количество матчей с высокой интенсивностью и высоким рейтингом. В этот же день генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко подтвердил ТАСС получение документа, отметив, что позиция клуба в отношении проекта реформы будет сформирована позже.

"Всем очевидно, что российскому футболу нужны качественные реформы, мы понимаем, что это будет общее решение всех участников процесса - как РФС, так и клубов. Как только подобный проект поступит в клубы, мы начнем его обсуждать и дорабатывать", - сообщили ТАСС в пресс-службе "Зенита".

Согласно представленному проекту реформы, система профессионального футбола в России должна содержать четыре уровня: Российскую премьер-лигу, Футбольную национальную лигу (ФНЛ, 20 клубов, разделенные на две группы по 10 команд), новую лигу (разделение на лиги "А" и "Б", 12-16 команд в каждой из них), а также четыре зоны низшего дивизиона ("Юг", "Запад", "Центр" и "Урал-Поволжье"; от 64 до 80 клубов).

Планируется, что в РПЛ будет использоваться так называемая швейцарская система, которая будет применяться в Лиге чемпионов начиная с сезона-2024/25. Ее суть заключается в том, что команды проводят одинаковое количество матчей, встречаясь с равными по силе, исходя из турнирной таблицы, соперниками. То есть сильные играют с сильными, середняки - с середняками, а слабые - со слабыми. Исходя из результатов положение команд меняется - слабые могут стать сильными и наоборот.