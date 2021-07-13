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Евро-2020

УЕФА открыл дело против англичан за нарушения во время финального матча Евро

В решающем матче турнира, прошедшем в Лондоне на стадионе "Уэмбли", сборная Англии проиграла команде Италии
© EPA-EFE/Facundo Arrizabalaga

ТАСС, 13 июля. Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дело в отношении Футбольной ассоциации Англии (FA) за поведение болельщиков на финальном матче чемпионата Европы по футболу. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

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Финальный матч прошел на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Сборная Англии проиграла команде Италии (1:1, 2:3 по пенальти).

Сообщается, что обвинения против FA выдвинуты по четырем пунктам: бросание посторонних предметов на поле, появление на поле болельщиков, неправомерное поведение зрителей во время исполнения государственных гимнов и использование пиротехники на стадионе.

Также УЕФА назначил инспектора по этике и дисциплине для проведения дополнительного расследования событий с участием болельщиков.

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