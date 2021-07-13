Исполком РФС 15 июля даст оценку выступлению сборной России на чемпионате Европы

Сборная России на чемпионате Европы заняла последнее, четвертое место в группе B и не смогла пробиться в плей-офф. Команда одержала победу над сборной Финляндии (1:0) и потерпела два поражения - от бельгийцев (0:3) и датчан (1:4). Министр спорта РФ Олег Матыцин и президент РФС Александр Дюков признали результат команды неудовлетворительным. 8 июля РФС сообщил о расторжении контракта со Станиславом Черчесовым, который занимал пост главного тренера сборной России.

Черчесов был назначен на пост главного тренера сборной России в августе 2016 года, в марте 2020-го тренер подписал новый контракт с РФС сроком до 30 декабря 2022 года. Под его руководством команда набрала три очка на групповом этапе Кубка конфедераций 2017 года, заняла третье место в группе А и не вышла в плей-офф. На чемпионате мира 2018 года сборная России показала лучший результат в новейшей истории - достигла четвертьфинальной стадии, где в серии послематчевых пенальти уступила будущему вице-чемпиону мира сборной Хорватии. После завершения турнира президент РФ Владимир Путин вручил Черчесову орден Александра Невского.

Также исполком РФС обсудит результаты исследования компании Hypercube. Во вторник РФС по итогам совместного исследования с нидерландской компанией представил четыре альтернативных формата системы российского футбола. Помимо этого исполком утвердит список 33 лучших игроков сезона-2020/21, список судей и инспекторов всероссийских соревнований на первую половину следующего сезона, а также регламент и календарь соревнований среди клубов третьего по силе дивизиона чемпионата России.