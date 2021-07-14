Матыцин выступил с напутствием к российским олимпийцам, готовящимся в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 14 июля. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин в среду во время рабочей поездки во Владивосток выступил с напутствием к российским спортсменам, которые сейчас проходят подготовку в Приморском крае перед Олимпийским играми в Токио, сообщает корр. ТАСС в места события в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский.

"Наша задача - сделать максимально все, чтобы вы чувствовали себя комфортно, чтобы максимально проявили все, к чему готовились очень тяжелые пять лет. Вы уже многое преодолели, уже заслужили право выступления в Токио. Вроде, флага и гимна [российских] нет, но абсолютно уверен, что никто их у нас не отнимет. Здесь, на территории России, максимально будем делать все возможное, чтобы вас поддержать. Вижу, как президент РФ переживает, все правительство переживает, мы в вас верим, дай вам Бог удачи, сил, здоровья", - обратился к спортсменам министр.

Губернатор края Олег Кожемяко добавил, что Приморье всегда было стартовой площадкой для подготовки спортсменов перед соревнованиями в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). "Всегда здесь спортсмены готовились и давали хороший результат, это примерно один часовой пояс, один климатический пояс. Думаю, вы уже провели здесь время и вошли в этот спортивный и часовой режим. Мы договаривались с Олегом Васильевичем [Матыциным], что с каждым годом мы будем совершенствовать здесь базу подготовки для участия в любых соревнованиях АТР, потом она будет улучшаться, будет здесь и для всех видов борьбы, и для спортивной, художественной гимнастики, легкоатлетический манеж, для плавания, для тенниса, все, что представляет нашу страну, то и будет здесь, на острове Русский", - сказал Кожемяко.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.