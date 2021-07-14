Матыцин: запрет выступать на Олимпиаде с флагом и гимном не сказался на настрое россиян

ВЛАДИВОСТОК, 14 июля. /ТАСС/. Российские спортсмены не испытывают подавленности на фоне запрета выступать на Олимпийских играх в Токио без национального гимна и флага своей страны. Об этом журналистам в среду заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

"Флаг будет, гимн будет, [которые], так скажем, символизируют, с моей точки зрения, все равно культуру и традиции нашего Отечества (на соревнованиях российские спортсмены представят команду Олимпийского комитета России (ОКР) - прим. ТАСС). Сегодня встретились со спортсменами, тренерами, и видим, что никакого подавленного настроения нет. Настроение рабочее, все понимают, что 5 лет подготовки - это очень сложный период, и они уже многое доказали. Уже совершили, я уверен, подвиг, попав в сборную команду, преодолев это, и максимально реализуют весь потенциал", - сказал Матыцин.

Министр подчеркнул, что в России будет сделано все возможное, чтобы спортсмены не чувствовали себя без национальной поддержки: "Все будут в равных условиях. Мы понимаем, что пандемия накладывает определенные требования, очень жесткие требования со стороны организаторов и по пребыванию, и по условиям выступления. Не будет зрителей на трибунах вообще. Поэтому все сборные команды, не только наши, будут лишены этой энергетической подпитки. Здесь будем поддерживать".