Матыцин высоко оценил условия подготовки олимпийцев в Приморье

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Министр спорта России Олег Матыцин высоко оценил условия подготовки олимпийских сборных страны в Приморском крае. Об этом он сообщил журналистам в среду после встречи со спортсменами.

"Я не первый раз в Приморском крае. Но дело не в том, как я оцениваю, дело в том, как чувствуют себя спортсмены, тренеры, все, кто нацелен на успешное выступление нашей сборной. Вижу, что условия созданы максимально комфортные - и бытовые, и питание, и тренировочные", - сказал глава Минспорта.

Он поблагодарил губернатора Олега Кожемяко, правительство Приморского края и руководство Дальневосточного федерального университета, на базе которого идет подготовка олимпийцев.

"Никаких претензий со стороны сборных команд нет, поэтому надеемся, что акклиматизация пройдет успешно, и энергетика Приморского края, федерального университета поможет ребятам и девчатам успешно выступить в Токио", - добавил министр.