Британским болельщикам могут потребоваться паспорта вакцинации для посещения стадионов

ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Болельщикам могут понадобиться паспорта вакцинации для прохода на матчи чемпионата Англии по футболу, который стартует 13 августа. Как сообщает газета Daily Mail , подобные рекомендации готовятся для всех видов спорта, связанных с большим скоплением людей.

Что касается высшего дивизиона чемпионата Англии, то такие меры, вероятно, станут обязательными для фанатов уже с первого матча.

Новое руководство для фанатов появилось после заявления премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона, когда он порекомендовал организаторам массовых мероприятий требовать от посетителей электронные сертификаты о вакцинации, в которых указывается информация о прививке от коронавируса, а также об отрицательном тесте и количестве антител у переболевших.

В качестве меры социальной ответственности Джонсон призвал ночные клубы и другие площадки с большим количеством посетителей требовать от них при входе использования мобильного приложения Национальной службы здравоохранения, где показаны данные, подтверждающие прохождение вакцинации, отрицательный результат теста и дату его сдачи, а также естественный иммунитет.

Он также подтвердил, что власти окончательно отменят большинство коронавирусных ограничений 19 июля, но рекомендовал жителям королевства продолжать носить маски в общественном транспорте и соблюдать меры социальной дистанции.

Власти решили пойти на такой шаг вследствие высоких темпов программы вакцинации населения, которая стартовала в Великобритании в декабре прошлого года. К настоящему моменту первую дозу вакцины в королевстве получили уже более 45,9 млн человек (около 87% от совершеннолетнего населения), а обе дозы - 34,8 млн пациентов (порядка 66% всех жителей страны старше 18 лет).