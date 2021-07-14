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Олимпиада в Токио

Посол олимпийской сборной России Евгения Медведева не поедет в Токио

Такое решение принято из-за сложной эпидемиологической ситуации в Японии
Евгения Медведева Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Евгения Медведева
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 14 июля. Посол команды Олимпийского комитета России (ОКР) двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева не поедет на Игры в Токио и будет поддерживать олимпийцев дистанционно. Об этом сообщает служба информации ОКР.

Такое решение принято из-за сложной эпидемиологической ситуации в Японии.

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"Это решение далось нелегко, - сказала Медведева. - До последнего искренне надеялась, что ситуация все-таки позволит находиться рядом с нашей командой в Токио. Все знают, как сильно я хотела поддержать ребят и как трепетно отношусь к Японии, но введенные ограничения делают поездку бессмысленной".

Президент ОКР Станислав Поздняков отметил, что на Олимпиаде в Токио минимизированы возможности проведения дополнительных встреч со спортсменами. "Здоровье участников Игр превыше всего, и протоколы безопасности накладывают большое количество ограничений, - сказал Поздняков. - Медведева справится с ролью посла команды ОКР, поддерживая спортсменов на медиаресурсах, а после Токио мы обсудим продолжение сотрудничества с нашей прославленной спортсменкой, которую знают во всем мире".

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования перенесли на год, теперь они состоятся с 23 июля по 8 августа. Организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков, местных зрителей также не допустят на олимпийские мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.

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