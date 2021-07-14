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Мировой футбол

Трехкратный чемпион России в составе ЦСКА Вернблум завершил карьеру

Шведский полузащитник выступал за московский клуб с 2012 по 2018 год
Понтус Вернблум EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER
Описание
Понтус Вернблум
© EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER

ТАСС, 14 июля. Бывший полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА швед Понтус Вернблум завершил карьеру. Об этом сообщает пресс-служба шведского "Гётеборга", в составе которого он выступал в прошедшем сезоне.

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В сезоне-2020/21 полузащитник, которому в конце июня исполнилось 35 лет, провел десять матчей за "Гётеборг" в различных турнирах, забив один гол.

"Грустно, но я рад, что заканчиваю карьеру именно в "Гётеборге". Играть здесь было моей мечтой еще в детстве, - сказал Вернблум. - Хотелось бы еще играть, это трудное решение, но я должен прислушиваться к сигналам организма".

Вместе с "Гётеборгом", в котором он также играл в начале своей карьеры, Вернблум выигрывал чемпионат Швеции, становился обладателем кубка и суперкубка страны.

За ЦСКА Вернблум выступал с 2012 по 2018 год. В составе армейцев шведский полузащитник трижды становился чемпионом России, выигрывал кубок страны и дважды завоевывал Суперкубок России.

Также Вернблум играл в греческом ПАОКе. Вместе с клубом полузащитник выигрывал чемпионат и Кубок Греции. С 2009 по 2012 год Вернблум играл в АЗ, с которым стал обладателем Суперкубка Нидерландов.

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