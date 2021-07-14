Бронзовый призер чемпионата Европы по футболу Иванов назвал Черчесова сильным психологом

Глушаков рассказал о разговоре с Черчесовым после непопадания на чемпионат мира 2018 года

8 июля Российский футбольный союз (РФС) объявил о расторжении контракта с Черчесовым. Сборная России на чемпионате Европы заняла последнее, четвертое место в группе B и не смогла выйти в плей-офф турнира.

"Когда перешел к Черчесову в "Терек", казалось, что у меня ничего не получалось, - сказал Иванов. - Первое впечатление было такое, что если я сейчас не разгонюсь, придется поговорить со Станиславом Саламовичем, чтобы он меня отпустил, но потом мы с ним пообщались, он сказал, что верит в меня. Я уже тогда понимал, что он сильный психолог, он меня успокоил, сказал, что доверяет".

Иванову 34 года, он является воспитанником московского "Локомотива". На протяжении карьеры выступал за московский "Спартак", подмосковные "Химки", краснодарскую "Кубань", самарские "Крылья Советов", "Ростов", грозненский "Ахмат". 21 января полузащитник подписал контракт с "Уфой". В составе сборной России провел пять матчей и стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года.