Глушаков рассказал о разговоре с Черчесовым после непопадания на чемпионат мира 2018 года

ТАСС, 14 июля. Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов просил Дениса Глушакова не обсуждать в СМИ причины его непопадания в состав команды на чемпионат мира 2018 года. Об этом Глушаков рассказал газете "Спорт-Экспресс".

На чемпионате мира 2018 года сборная России достигла четвертьфинальной стадии, где в серии послематчевых пенальти уступила команде Хорватии.

"Когда я спрашивал у Черчесова, по какой причине он это сделал (не включил Глушакова в состав - прим. ТАСС), тренер лишь отвечал: "Когда ты вырастешь, то все поймешь. Только давай пока в прессе эту ситуацию не будем обсуждать, хотелось бы домашний чемпионат мира провести спокойно, без каких-то скандалов". Я сдержал свое слово, по ходу турнира ничего не говорил, не нагнетал".

Футболист считает, что Черчесов принял решение не вызывать его в сборную не по спортивному принципу. "Считаю, что в 2018 году я был не хуже конкурентов по всем параметрам, - сказал Глушаков. - Да и сейчас соответствую уровню национальной команды: три гола за 17 матчей в "Химках" - неплохой показатель. Значит, Черчесов не вызвал меня не по спортивному принципу".

Черчесов возглавлял сборную России с августа 2016 года. 8 июля 2021 года специалист покинул пост главного тренера команды.

Глушакову 34 года, он провел 57 матчей за сборную Россию, в которых забил пять голов.