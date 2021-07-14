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Первые тесты на коронавирус регбисток сборной России в Токио дали отрицательный результат

Ранее был выявлен случай заражения у массажиста команды

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Первые тесты российских регбисток на коронавирус в Японии после выявления случая заражения массажиста команды показали отрицательный результат. Об этом ТАСС сообщили в Федерации регби России.

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Ранее источник ТАСС сообщил, что женская сборная России по регби-7 изолирована в городе Мунаката на юго-западе Японии из-за выявления заражения коронавирусом у массажиста команды.

"Первый тест отрицательный", - рассказали в федерации.

Команда проведет на карантине четыре дня и затем вернется к тренировкам. Женский олимпийский турнир по регби-7 пройдет с 26 по 31 июля.

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