Лучший игрок чемпионата Европы по футболу Доннарумма перешел в ПСЖ

ТАСС, 14 июля. Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" подписал контракт с итальянским вратарем Джанлуиджи Доннаруммой. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Итальянец перешел в ПСЖ на правах свободного агента и подписал пятилетнее соглашение с парижским клубом.

Ранее спортивный директор итальянского "Милана" Паоло Мальдини сообщил, что Доннарумма не будет продлевать контракт и покинет команду по окончании сезона-2020/21.

Доннарумме 22 года, в прошедшем сезоне он принял участие в 48 играх, в которых пропустил 54 гола. На чемпионате Европы футболист выходил в стартовом составе во всех играх турнира. В послематчевой серии пенальти финала против команды Англии Доннарумма отразил два удара и помог итальянцам одержать победу на Евро. Также вратарь был признан лучшим футболистом прошедшего турнира.