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Футбол во Франции

Лучший игрок чемпионата Европы по футболу Доннарумма перешел в ПСЖ

Итальянский вратарь подписал пятилетнее соглашение с французским клубом
Джанлуиджи Доннарумма EPA-EFE/Carl Recine
Описание
Джанлуиджи Доннарумма
© EPA-EFE/Carl Recine

ТАСС, 14 июля. Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" подписал контракт с итальянским вратарем Джанлуиджи Доннаруммой. Об этом сообщает пресс-служба команды.

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Итальянец перешел в ПСЖ на правах свободного агента и подписал пятилетнее соглашение с парижским клубом.

Ранее спортивный директор итальянского "Милана" Паоло Мальдини сообщил, что Доннарумма не будет продлевать контракт и покинет команду по окончании сезона-2020/21.

Доннарумме 22 года, в прошедшем сезоне он принял участие в 48 играх, в которых пропустил 54 гола. На чемпионате Европы футболист выходил в стартовом составе во всех играх турнира. В послематчевой серии пенальти финала против команды Англии Доннарумма отразил два удара и помог итальянцам одержать победу на Евро. Также вратарь был признан лучшим футболистом прошедшего турнира.

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