"Рубин" не имеет единого мнения о возможных реформах в российском футболе

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. В казанском "Рубине" не существует единого мнения по поводу возможных реформ в российском футболе. Об этом журналистам рассказал спортивный директор клуба Олег Яровинский.

Российский футбольный союз во вторник на официальном сайте представил четыре варианта реформирования системы российского футбола, которые были созданы по итогам совместного исследования с нидерландской компанией Hypercube. В презентации представлены сценарии проведения чемпионата России как с 16 командами, так и с большим числом клубов. В союзе подчеркнули, что "рассматриваются различные варианты, но окончательного решения на данный момент нет".

"На данный момент у нас нет единого мнения даже в клубе, мы обсуждаем это, дискутируем, смотрим и консультируемся. Я считаю, что к подобным реформам необходимо подходить взвешенно. Мое личное мнение, считаю, что система нашего чемпионата вполне нормальная - у нас нормальная плотность, идет достаточно серьезная борьба", - сказал Яровинский.

"Может быть, это противоречие всему новому. Что касается реформы низших дивизионов, она более интересна, о ней надо задуматься. Мы сидели с тренерским штабом, рисовали на ватманах, обсуждали, потом зададим вопросы разработчикам. Давайте сначала обсудим, подумаем, найдем какие-то слабые места, а потом подойдем к ним", - добавил он.