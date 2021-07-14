"Земля", "Марс" или "Юпитер". РФС представил варианты реформ российского футбола

В организации считают, что потенциальные изменения мотивированы стагнацией бюджетов клубов, падением результатов команд на международной арене и возможным вылетом России из первой десятки таблицы коэффициентов УЕФА уже к 2023 году

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) во вторник на своем официальном сайте презентовал сценарии реформирования системы российского футбола. Организация представила пять альтернативных форматов, которые были разработаны по итогам совместного исследования с нидерландской компанией Hypercube.

Первые сообщения о разработке реформ появились утром 13 июля - портал "РБ Спорт" сообщил о том, что проектный офис РФС подготовил документ под названием "Реформа клубного футбола" и направил его в клубы. Согласно этой публикации, система профессионального футбола в России должна быть разбита на четыре уровня: Российскую премьер-лигу (РПЛ), Футбольную национальную лигу (ФНЛ; 20 клубов, которые разделены на две группы по 10 команд), Новую лигу (разделение на лиги "А" и "Б", по 12-16 команд в каждой), а также четыре зоны низшего дивизиона ("Юг", "Запад", "Центр" и "Урал-Поволжье"; от 64 до 80 клубов). Планируется, что в РПЛ команды будут играть по "швейцарской системе", которая с сезона-2024/25 начнет действовать в Лиге чемпионов. Ее суть заключается в том, что команды проводят одинаковое количество матчей, встречаясь с равными по силе соперниками, исходя из турнирной таблицы. Сильные играют с сильными, середняки - с середняками, а слабые - со слабыми. Положение клубов будет меняться в зависимости от результатов - слабые смогут стать сильными и наоборот. Представители большинства команд воздержались от комментариев, не став подтверждать факт получения документа. Это в разговоре с ТАСС сделал генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко, отметив, что "позиция [клуба в отношении проекта реформы] будет сформирована позже". Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц в заявлении на официальном сайте клуба отметил, что не видит в этой реформе "абсолютно никаких плюсов для РПЛ". Он также заявил, что "данная реформа может привести к существенному снижению интереса к чемпионату в регионах". Пресс-служба действующего чемпиона России "Зенита" выступила более сдержанно. "Российскому футболу нужны качественные реформы, мы понимаем, что это будет общее решение всех участников процесса - как РФС, так и клубов. Как только подобный проект поступит в клубы, мы начнем его обсуждать и дорабатывать", - отметили в петербургской команде. Позиция РПЛ, представленная в середине дня, также была сдержанной. Лига выступила за всесторонний и комплексный анализ перед принятием решений об изменении формата футбольных турниров. "Прежде чем принимать тот или иной проект, нужно, чтобы его обязательно рассмотрели в клубах, комитете профессионального футбола РФС, изучили все плюсы и минусы", - отмечалось в сообщении пресс-службы РПЛ. Как можно улучшить систему российского футбола РФС выступил с официальным заявлением только вечером. В организации считают, что потенциальные изменения в российском футболе мотивированы стагнацией бюджетов клубов, падением результатов команд на международной арене и возможным вылетом России из первой десятки таблицы коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) уже к 2023 году.

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В сообщении РФС отмечалось, что Hypercube при поддержке организации с апреля проводит исследовательскую работу, чтобы комплексно оценить клубный футбол России. Вопросы, представленные в релизе, сводились к четырем блокам: как сделать российские лиги привлекательнее для зрителя, телевидения и потенциальных спонсоров; как повысить интенсивность чемпионата; какое влияние на российский футбол оказывает лимит на легионеров и есть ли альтернативные ему способы стимулирования развития молодых игроков; как показал себя переход на систему "осень-весна" за 10 лет и нужны ли корректировки. В рамках подготовки проекта реформы нидерландский партнер РФС проанализировал большие объемы данных (от выдержек из документации по лицензированию клубов за пять лет до данных об экономическом состоянии регионов, где есть профессиональные клубы), провел более 70 онлайн-консультаций с менеджерами клубов и лиг, с тренерами и представителями СМИ, а также изучил мнение болельщиков. Анкету, на заполнение которой ушло в среднем 34 минуты, заполнили более 5 000 человек. В РФС отметили, что хотят видеть "больше матчей, больше матчей между прямыми конкурентами в таблице, почти полное избавление от пустых игр, в которых не решается ничего - у каждой команды на любом отрезке сезона должна быть высокая мотивация". В сообщении организации также отмечалось, что развитие спорта как бизнеса можно представить в форме круга с пятью пунктами: "более высокие спортивные результаты", "повышенный интерес болельщиков", "большая привлекательность для спонсоров", "более высокий уровень доходов" и "инвестиции". "Изменение одного элемента довольно быстро приводит к изменению всех остальных. Меняя формат и повышая привлекательность каждого матча, мы увеличиваем среднюю аудиторию, это, в свою очередь, влечет рост выручки. А дополнительные доходы позволяют клубу инвестировать в дальнейшее развитие - и далее по кругу. Таким образом, поменяв такую базовую вещь, как формат, можно улучшить всю систему", - отмечается в сообщении РФС. Варианты реформ "планетарного" масштаба Вечером 13 июля на официальном сайте РФС были представлены пять вариантов реформ Российской премьер-лиги - "Земля 16", "Земля 18", "Марс 16", "Юпитер 16" и "Юпитер 20"; числа в каждом из вариантов - это количество клубов, которые будут принимать участие в чемпионате России. "Земля 16" - текущий вариант, при котором 16 клубов проводят за чемпионат по 30 матчей (каждый играет с каждым дома и на выезде). Преимущества этого проекта, по мнению авторов реформ, - "количество игровых дней (туров)" и "простота формата проведения турнира", недостатки - "мало топ-матчей", "только один момент для триумфа или поражения", "слишком мало матчей, в которых что-то поставлено на карту" и "ограниченная коммерческая ценность".

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Во втором варианте, названном "Земля 18", РПЛ состоит из 18 клубов, которые проводят по 34 матча. После этого составляется промежуточная турнирная таблица; команда, занявшая первое место, получает прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов, вице-чемпион отправляется в третий квалификационный раунд турнира, а бронзовый призер - в квалификацию Лиги конференций. Для розыгрыша еще одной путевки в Лигу конференций проводят плей-офф, в котором принимают участие команды, занявшие места с четвертого по седьмое (четвертая встречается с седьмой, пятая - с шестой), победители этих пар в одноматчевом формате разыгрывают право выступить на международной арене в новом сезоне. При этом в ФНЛ вылетают команды, занявшие 17-е и 18-е места, а 15-й и 16-й клубы в двухраундовом формате играют переходные матчи с четвертой и третьей командами ФНЛ. В данном варианте количество достоинств и недостатков равно: к плюсам относятся "простой прозрачный формат", "дополнительные матчи топ-клубов", "для суб-топ клубов больше матчей триумфа или поражения" и "в РПЛ будет больше клубов из группы ФНЛ". Минусами "Земли 18" считаются "растянутый календарь", "по-прежнему мало матчей, в которых что-то поставлено на карту", "слишком ограниченная коммерческая ценность" и "на два клуба ФНЛ больше должны соответствовать требованиям РПЛ". Вариант "Марс 16" представляет из себя Российскую премьер-лигу, в которой выступают 16 команд. На первом этапе они проводят по 30 матчей, после чего формируется промежуточная турнирная таблица, на основе которой команды разделяют на три группы (места с первого по четвертое, с пятого по 12-е, с 13-го по 16-е). Перед началом второго этапа турнира все ранее набранные клубами очки делятся пополам. Четыре лучшие команды играют друг с другом шесть матчей (по три дома и в гостях), итоговый лидер получает прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов; клуб, ставший вторым, - пропуск в третий квалификационный раунд турнира, третья команда - право выступить в квалификации Лиги конференций. Клубы, занявшие места с пятого по 12-е, делятся на пары и проводят дополнительные матчи в формате плей-офф (дома и в гостях). Четыре худшие команды по итогам первого этапа проводят по шесть матчей друг против друга. На третьем этапе турнира победитель второй группы встречается с четвертой командой первой группы за еще одну путевку в Лигу конференций. Этот матч может состоятся только при условии, что победитель Кубка России не входит в четверку лучших команд. В противном случае в Лигу конференций выходит победитель второй группы. Команда, занявшая последнее место в третьей группе, вылетает в ФНЛ. Победитель остается в премьер-лиге, а клубы, занявшие второе и третье места, играют переходные матчи с командами ФНЛ. Возвращение к "Юпитеру" "Юпитер 16" - четвертый вариант, представленный Hypercube, его формат соотносится с тем, о котором шла речь в публикации "РБ Спорт". В премьер-лиге также продолжают играть 16 клубов, но на первом этапе они проводят не 30 матчей, а 24 (по 12 дома и в гостях). Эти игры проходят по "швейцарской системе". По итогам 24 матчей составляется промежуточная таблица для определения групп второго этапа. Все заработанные клубами очки по итогам первого этапа делятся пополам.

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На втором этапе клубы, занявшие в первой части турнира места с первого по шестое, играют 10 матчей друг против друга (по пять дома и в гостях). Команда, занявшая итоговое первое место, получает прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов, вице-чемпион отправляется в третий квалификационный раунд турнира, а бронзовый призер - в квалификацию Лиги конференций. Клубы, занявшие на первом этапе с седьмого по 16-е места, играют девять матчей друг против друга. По их итогам две сильнейшие команды проводят дополнительный матч за право встретиться с четвертым клубом из первой группы за еще одно место в Лиге конференций. Две последние команды вылетают в ФНЛ, а седьмая и восьмая - принимают участие в стыковых матчах за место в РПЛ с клубами из второго российского дивизиона. У этого варианта отмечаются следующие плюсы: "множество дополнительных топ-матчей", "много моментов триумфа и поражения", "почти во всех матчах что-то поставлено на карту", "посещаемость лиги существенно увеличится", а также "спортивные результаты повысятся". Недостатков всего два, но они весьма серьезные. Первый - "растянутый календарь (34 раунда, но такой календарь возможен при сдвиге дат Кубка России)". Второй - "сложный инновационный формат турнира". Вариант "Юпитер 20" практически полностью повторяет предыдущий. Отличие заключается в том, что в премьер-лиге играют 20 клубов. По итогам 24 матчей первого этапа клубы делятся на три группы (места с первого по шестое, с седьмого по 14-е, с 15-го по 20-е). В первой разыгрываются три путевки в еврокубки, сильнейший из второй группы встречается с четвертой командой из топ-6 за выход в Лигу конференций. В третьей группе также определяются две команды, которые вылетают в ФНЛ напрямую, и две, которым предстоит участвовать в стыковых матчах. Плюсы этого варианта полностью повторяют "Юпитер 16", а вот минусов у него больше. К уже названным "растянутому календарю" и "сложному инновационному формату" добавляется еще один - "на четыре клуба ФНЛ больше должны соответствовать требованиям РПЛ". Дискуссия продолжится Варианты реформ, представленные РФС совместно с компанией Hypercube, будут обсуждаться на ближайшем заседании исполнительного комитета организации. Об этом стало известно уже после публикации презентации возможных реформ системы российского футбола.

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