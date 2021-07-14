Баскетболист Уилл Томас перешел в УНИКС из "Зенита"

Соглашение рассчитано на один год.

12 июля стало известно, что руководство санкт-петербургского "Зенита" приняло решение не продлевать контракт с 35-летним американцем. В прошедшем сезоне УНИКС дошел до финала Еврокубка и Единой лиги ВТБ. В сезоне-2021/22 казанская команда примет участие в Евролиге. В рамках первого тура УНИКС 1 октября дома сыграет с "Зенитом".

Томасу 35 лет, он выступал за "Зенит" с 2019 года. Также американец играл за бельгийские "Льеж" и "Остенде", грузинский клуб "Армия", турецкий "Пинар Каршияка", итальянский "Сидигас Авеллино", испанские "Уникаху" и "Валенсию". Уилл является обладателем Еврокубка (2019) в составе "Валенсии", чемпионом Испании (2017) и победителем Суперкубка Испании (2017) вместе с "Уникахой", а также обладателем Кубка Грузии (2012).