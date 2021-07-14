Ласицкене заявила, что после прыжка на два метра не собирается расслабляться

ТАСС, 14 июля. Российская легкоатлетка Мария Ласицкене заявила, что не собирается расслабляться после прыжка на два метра на международном турнире в Финляндии. Комментарий спортсменки приводит пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

В среду Ласицкене одержала победу на турнире в Финляндии, впервые в нынешнем сезоне преодолев планку на высоте два метра.

"Старт получился ярким, хоть и немного затянутым. Полные трибуны болельщиков, все это возвращает к жизни. Рада результату, рада, что меня ничто не тревожит в плане здоровья. Ни в коем случае не расслабляемся и продолжаем работать, самое интересное впереди", - отметила Ласицкене.

"До Олимпийских игр есть еще время для подготовки, и я надеюсь, мы проведем его очень качественно. Впереди еще один старт в Финляндии в субботу, завтра мы туда выезжаем. Спасибо этому старту, двигаемся дальше. И еще я очень рада победе здесь Кости Холмогорова (российского бегуна на 800 метров - прим. ТАСС) и что все больше наших спортсменов имеют возможность выезжать на международные старты", - добавила спортсменка.

Ласицкене 28 лет, она является трехкратной чемпионкой мира (2015, 2017, 2019), чемпионкой Европы (2018). Также на счету российской спортсменки две победы на чемпионатах мира в помещении (2014, 2018), два золота чемпионатов Европы в помещении (2015, 2019), две победы на Всемирных военных играх (2015, 2019).

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года.