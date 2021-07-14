Сайманов: в предлагаемых реформах российского футбола есть положительные моменты

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Реформы российского футбола, о которых было сказано на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС), имеют положительные моменты. Такое мнение журналистам высказал гендиректор "Рубина" Рустем Сайманов.

РФС во вторник представил четыре варианта реформирования системы российского футбола, которые были созданы по итогам совместного исследования с нидерландской компанией Hypercube. В презентации представлены сценарии проведения чемпионата России как с 16 командами, так и с большим числом клубов. В союзе подчеркнули, что "рассматриваются различные варианты, но окончательного решения на данный момент нет".

"Это же предложения, мы будем обсуждать, посмотрим. Есть много положительных моментов вроде бы. Для начала надо понять, что это дает", - сказал Сайманов.

Одним из противников реформ является "Ростов", который выступил за "гладкий" чемпионат. "Мне кажется, надо выступать аргументированно. В клубе много мнений, мы обсуждаем. Есть много хорошего, но есть и непонятные вещи", - добавил он.