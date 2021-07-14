Газизов: предлагаемые РФС реформы не очень подходят региональным клубам

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Возможные реформы системы российского футбола, предлагаемые Российским футбольным союзом (РФС), не совсем подходят клубам из регионов. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор клуба из столицы Башкортостана Шамиль Газизов.
РФС во вторник на официальном сайте представил четыре варианта реформирования системы российского футбола, которые были созданы по итогам совместного исследования с нидерландской компанией Hypercube. В презентации представлены сценарии проведения чемпионата России как с 16 командами, так и с большим числом клубов. В союзе подчеркнули, что "рассматриваются различные варианты, но окончательного решения на данный момент нет".
"Понятно, что Российский футбольный союз пытается изменить что-то в лучшую сторону, но это не быстро. Все надо взвесить. Понятно, что дискуссия есть", - сказал Газизов.
"Для региональных клубов это не очень, - отметил собеседник агентства. - Понятно, что денег там становится больше, но есть вопросы… Нужно сесть, спокойно обсудить и принять решение".
Генеральный директор "Уфы" также отметил, что текущий формат проведения чемпионата России соответствует стандартам ведущих европейских турниров. "Гладкий" чемпионат играют во всех пяти ведущих лигах [Европы], а нам предлагают другую историю. Повторюсь, надо подходить взвешенно. Пока у меня внутри решения нет, мы с коллегами обсуждаем. Думаю, лига соберется и даст свое видение", - продолжил он.
"РФС пытается решить вопросы, связанные с российским футболом, но нужно переговорить со всеми и выслушать их мнения", - резюмировал Газизов.