Газизов: предлагаемые РФС реформы не очень подходят региональным клубам

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Возможные реформы системы российского футбола, предлагаемые Российским футбольным союзом (РФС), не совсем подходят клубам из регионов. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор клуба из столицы Башкортостана Шамиль Газизов.

РФС во вторник на официальном сайте представил четыре варианта реформирования системы российского футбола, которые были созданы по итогам совместного исследования с нидерландской компанией Hypercube. В презентации представлены сценарии проведения чемпионата России как с 16 командами, так и с большим числом клубов. В союзе подчеркнули, что "рассматриваются различные варианты, но окончательного решения на данный момент нет".

"Понятно, что Российский футбольный союз пытается изменить что-то в лучшую сторону, но это не быстро. Все надо взвесить. Понятно, что дискуссия есть", - сказал Газизов.

"Для региональных клубов это не очень, - отметил собеседник агентства. - Понятно, что денег там становится больше, но есть вопросы… Нужно сесть, спокойно обсудить и принять решение".