Клейменов: реформы в российском футболе на данный момент назрели

Российский футбольный союз (РФС) во вторник представил четыре варианта реформирования системы российского футбола, которые были созданы по итогам совместного исследования с нидерландской компанией Hypercube. В презентации представлены сценарии проведения чемпионата России как с 16 командами, так и с большим числом клубов.

"Если бы у нас сборная показала другой результат, а клубы на европейской арене выступали по-другому, наверное, мы могли бы полагать, что у нас все замечательно и прекрасно. Но это же не так, мы видим наше место на фоне всех остальных, - сказал Клейменов. - Реформы, по-моему, назрели. Если ничего не делать, мы будем падать и иметь все более грустный вид после каждого сезона".

"Пока преждевременно выделять какой-то вариант. Пока подождем, мне хочется понять позицию РФС, которая должна быть заявлена", - добавил он.

Существуют варианты реформ, при которых клубы чаще будут играть с равными по силе соперниками. "У меня есть собственные представления о прекрасном, но не думаю, что они должны быть предметом обсуждения. Я не тот человек, с которым это нужно обсуждать. Мое мнение - если говорить о формате, а не количестве команд - я бы оставил нынешний", - отметил он.