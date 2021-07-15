Клейменов: реформы в российском футболе на данный момент назрели

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Реформы в российском футболе, о которых говорится в последние дни, назрели. Такое мнение журналистам высказал член совета директоров "Спартака" Кирилл Клейменов.
Российский футбольный союз (РФС) во вторник представил четыре варианта реформирования системы российского футбола, которые были созданы по итогам совместного исследования с нидерландской компанией Hypercube. В презентации представлены сценарии проведения чемпионата России как с 16 командами, так и с большим числом клубов.
"Если бы у нас сборная показала другой результат, а клубы на европейской арене выступали по-другому, наверное, мы могли бы полагать, что у нас все замечательно и прекрасно. Но это же не так, мы видим наше место на фоне всех остальных, - сказал Клейменов. - Реформы, по-моему, назрели. Если ничего не делать, мы будем падать и иметь все более грустный вид после каждого сезона".
"Пока преждевременно выделять какой-то вариант. Пока подождем, мне хочется понять позицию РФС, которая должна быть заявлена", - добавил он.
Существуют варианты реформ, при которых клубы чаще будут играть с равными по силе соперниками. "У меня есть собственные представления о прекрасном, но не думаю, что они должны быть предметом обсуждения. Я не тот человек, с которым это нужно обсуждать. Мое мнение - если говорить о формате, а не количестве команд - я бы оставил нынешний", - отметил он.