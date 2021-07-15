Перед новым главным тренером сборной России поставят задачу успешно выступить на Евро-2024

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) поставит перед новым главным тренером национальной сборной две задачи - выйти на чемпионат мира в Катаре и успешно выступить на чемпионате Европы 2024 года. Об этом журналистам по итогам заседания исполкома РФС заявил президент организации Александр Дюков.

8 июля РФС сообщил о расторжении контракта со Станиславом Черчесовым, который возглавлял национальную команду с августа 2016 года. В четверг Дюков сообщил, что РФС намерен определиться с новым главным тренером команды до 23 июля.

"Национальность [нового главного тренера]? Нужно исходить из целей, а не паспорта тренера, - сказал Дюков. - Мы ставим две цели: первая - выйти на чемпионат мира в Катаре, вторая - долгосрочная, продолжить строительство команды для успешного выступления уже на чемпионате Европы 2024 года. Мы ведем переговоры, они конфиденциальны, я, к сожалению, не смогу раскрыть имена, мы общаемся с несколькими кандидатами, до завершения переговоров не хочу раскрывать детали".

"Срок контракта? Есть цели краткосрочные и долгосрочные. Хочется, чтобы были решены обе", - добавил он.

Ближайшую игру национальная команда проведет в отборе на мировое первенство 2022 года - 1 сентября россияне в Москве на стадионе "Лужники" сыграют с хорватами.

Сборная России занимает второе место в таблице отборочной группы Н, набрав по итогам трех матчей шесть очков. Лидируют хорваты (6), третье место занимает команда Словакии (5), четвертое - команда Кипра (4), на пятой позиции располагаются словенцы (3), замыкает таблицу сборная Мальты (1).