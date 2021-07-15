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Футбол в России

Новый формат проведения чемпионата России по футболу может вступить в силу в 2022 году

В РФС заявили, что окончательное решение необходимо принять до 15 сентября
Генеральный секретарь РФС Александр Алаев Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Генеральный секретарь РФС Александр Алаев
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Новая система проведения первенства Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) должна заработать с сезона-2022/23. Об этом журналистам заявил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев.

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РФС во вторник на официальном сайте представил четыре варианта реформирования системы российского футбола, которые были созданы по итогам совместного исследования с нидерландской компанией Hypercube. В презентации представлены сценарии проведения чемпионата России как с 16 командами, так и с большим числом клубов. В союзе подчеркнули, что "рассматриваются различные варианты, но окончательного решения на данный момент нет".

"Речь идет о потенциальном внедрении новых форматов с сезона-2022/23, - сказал Алаев. - Для этого, безусловно, нужно согласие клубов. Если говорить о Футбольной национальной лиге, сезон стартовал и есть определенные вопросы по ротации, которая по предложениям делится на две десятки. Нужно прийти к консенсусу".

"Если говорить о сроках, на мой взгляд, самые понятные сроки - до конца сентября нужно принять решение, потому что в том числе Российской премьер-лиге нужно готовиться к тендеру по ТВ-правам. То же самое нужно и ФНЛ. Для того, чтобы выходить на рынок, нужно понимать, с чем ты выходишь, а клубы должны понимать, какая будет ротация, заранее", - отметил он.

Также генеральный секретарь РФС прокомментировал возможное внедрение нового формата с учетом того, что в ноябре - декабре 2022 года пройдет чемпионат мира в Катаре. "Про чемпионат мира не забудешь, все это предусмотрено. Новый формат можно положить на календарь сезона-2022/23 с учетом Катара, в январе играть никто не будет", - резюмировал Алаев

Теги
Российский футболАлаев, Александр Александрович
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