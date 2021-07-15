Новый формат проведения чемпионата России по футболу может вступить в силу в 2022 году

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Новая система проведения первенства Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) должна заработать с сезона-2022/23. Об этом журналистам заявил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев.
РФС во вторник на официальном сайте представил четыре варианта реформирования системы российского футбола, которые были созданы по итогам совместного исследования с нидерландской компанией Hypercube. В презентации представлены сценарии проведения чемпионата России как с 16 командами, так и с большим числом клубов. В союзе подчеркнули, что "рассматриваются различные варианты, но окончательного решения на данный момент нет".
"Речь идет о потенциальном внедрении новых форматов с сезона-2022/23, - сказал Алаев. - Для этого, безусловно, нужно согласие клубов. Если говорить о Футбольной национальной лиге, сезон стартовал и есть определенные вопросы по ротации, которая по предложениям делится на две десятки. Нужно прийти к консенсусу".
"Если говорить о сроках, на мой взгляд, самые понятные сроки - до конца сентября нужно принять решение, потому что в том числе Российской премьер-лиге нужно готовиться к тендеру по ТВ-правам. То же самое нужно и ФНЛ. Для того, чтобы выходить на рынок, нужно понимать, с чем ты выходишь, а клубы должны понимать, какая будет ротация, заранее", - отметил он.
Также генеральный секретарь РФС прокомментировал возможное внедрение нового формата с учетом того, что в ноябре - декабре 2022 года пройдет чемпионат мира в Катаре. "Про чемпионат мира не забудешь, все это предусмотрено. Новый формат можно положить на календарь сезона-2022/23 с учетом Катара, в январе играть никто не будет", - резюмировал Алаев