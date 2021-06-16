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Футбол в России

Дюков: возвращение к системе "весна - осень" станет возможным с сезона-2022/23

В 2010 году исполком РФС принял решение о переходе профессионального мужского футбола на формат "осень - весна"
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков
© Михаил Терещенко/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Проведение футбольных турниров в России в формате "весна - осень" вновь станет возможным с сезона-2022/23. Об этом на конференции Российского футбольного союза (РФС) заявил глава организации Александр Дюков.

"Это будет возможно с сезона-2022/23. "Весна - осень" - это один из вопросов, который обсуждается. Предыдущие попытки не привели к консенсусу, что нужно вернуться", - заявил Дюков.

Соревнования в российском футболе долгое время проводились по системе "весна - осень", при которой старт сезона совпадал с началом весны, а конец выпадал на конец ноября. В 2010 году исполком РФС принял решение о переходе всего профессионального мужского футбола на формат "осень - весна".

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