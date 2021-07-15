Матч Магнуса Карлсена на Кубке мира в Сочи вызывал ажиотаж у международных СМИ

МОСКВА, 15 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Матч действующего чемпиона мира Магнуса Карлсена вызывал ажиотаж у международной прессы на Кубке мира по шахматам, проходящем в Сочи. Об этом ТАСС рассказали организаторы турнира.

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Норвежец во втором круге проводит матч с хорватом Сашей Мартиновичем. Регламент Кубка мира подразумевает матчи на выбывание. Каждый матч состоит из двух классических партий. В случае ничейного исхода по их сумме победитель определяется по итогам тай-брейка, в котором проводятся партии в быстрые шахматы.

"Сегодня играет Карлсен и сегодня ажиотаж. Приехали фотографы, в том числе фотограф ТАСС, несколько телеканалов. Есть журналисты из Англии, Турции, Нидерландов, - рассказали организаторы. - Ну и один из наших официальных фотографов из США".

Общий призовой фонд мужского Кубка мира составляет $1 892 500. Победитель и финалист мужского турнира получат путевки в турнир претендентов.