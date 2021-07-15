Шахматистка Горячкина обыграла Тохиржонову в первой партии 1/32 финала Кубка мира в Сочи

СОЧИ, 15 июля. /ТАСС/. Российская шахматистка Александра Горячкина победила черными фигурами Гулрухбегим Тохиржонову из США в первой партии 1/32 финала Кубка мира. Турнир проходит в Сочи.

Карякин победил Вохидова в первой партии 1/64 финала Кубка мира по шахматам в Сочи

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В другой партии россиянка Алиса Галлямова обыграла белыми представительницу Венгрии Хоанг Тхань Чанг, Александра Костенюк белыми - перуанку Дейси Кори, Валентина Гунина черными - индонезийку Ирине Сукандар, Полина Шувалова белыми - Турмунх Мунхзул из Монголии. Вничью завершились партии Наталья Погонина (Россия) - Бхакти Култарни (Индия), Александра Мальцевская (Россия) - Антоанета Стефанова (Болгария), Алина Кашлинская (Россия) - Лисандра Ордас Вальдес (Куба), Ольга Гиря - Лея Гарифуллина (обе - Россия), Екатерина Лагно (Россия) - Теодора Иньяч (Сербия). Анастасия Бондарук проиграла белыми польке Йолянте Завадской.

Ответные партии пройдут в пятницу.

Женский Кубок мира завершится 3 августа. Общий призовой фонд женской части соревнований составляет $676 250. Три лучшие шахматистки по итогам Кубка мира получат право сыграть в турнире претенденток.