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Кубок мира по шахматам

Карякин победил Вохидова в первой партии 1/64 финала Кубка мира по шахматам в Сочи

Вторая партия пройдет в пятницу, в случае ничейного исхода по сумме двух партий победитель определится по итогам тай-брейка
Сергей Карякин Николай Галкин/ТАСС
Описание
Сергей Карякин
© Николай Галкин/ТАСС

СОЧИ, 15 июля. /ТАСС/. Россиянин Сергей Карякин белыми фигурами победил представителя Узбекистана Шамсиддина Вохидова в первой партии 1/64 финала Кубка мира по шахматам. Турнир проходит в Сочи.

Вторая партия пройдет в пятницу. Регламент Кубка мира подразумевает матчи на выбывание. Каждый матч состоит из двух классических партий. В случае ничейного исхода по их сумме победитель определяется по итогам тай-брейка, в котором проводятся партии в быстрые шахматы.

Карякин является победителем Кубка мира 2015 года. Он был участником матча за мировую шахматную корону в 2016 году против действующего чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена.

Мужской Кубок мира завершится 6 августа. Общий призовой фонд соревнования составляет $1 892 500. Победитель и финалист мужского турнира получат путевки в турнир претендентов.

Теги
Кубок мира по шахматам
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