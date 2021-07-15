Карякин победил Вохидова в первой партии 1/64 финала Кубка мира по шахматам в Сочи

СОЧИ, 15 июля. /ТАСС/. Россиянин Сергей Карякин белыми фигурами победил представителя Узбекистана Шамсиддина Вохидова в первой партии 1/64 финала Кубка мира по шахматам. Турнир проходит в Сочи.

Вторая партия пройдет в пятницу. Регламент Кубка мира подразумевает матчи на выбывание. Каждый матч состоит из двух классических партий. В случае ничейного исхода по их сумме победитель определяется по итогам тай-брейка, в котором проводятся партии в быстрые шахматы.

Карякин является победителем Кубка мира 2015 года. Он был участником матча за мировую шахматную корону в 2016 году против действующего чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена.

Мужской Кубок мира завершится 6 августа. Общий призовой фонд соревнования составляет $1 892 500. Победитель и финалист мужского турнира получат путевки в турнир претендентов.