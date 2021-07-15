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Кубок мира по шахматам

Тест на коронавирус участника Кубка мира по шахматам в Сочи дал положительный результат

Результат теста стал известен во время первой партии второго круга турнира, шахматисту было предложено немедленно покинуть игровую зону, ему было засчитано техническое поражение
© Владимир Гердо/ТАСС

СОЧИ, 15 июля. /ТАСС/. Тест на коронавирус одного из участников Кубка мира по шахматам, который проходит в Сочи, дал положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба Международной шахматной федерации (FIDE).

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Результат теста стал известен во время первой партии второго круга турнира. В соответствии с медицинским протоколом Кубка мира шахматисту было предложено немедленно покинуть игровую зону, ему было засчитано техническое поражение. Инфицированный гроссмейстер помещен на карантин.

Его противник также немедленно покинул игровой зал. Он будет проходить дополнительное медицинское обследование. В пятницу ему предстоит еще одна проверка в соответствии с графиком.

Мужской Кубок мира завершится 6 августа. Общий призовой фонд соревнования составляет $1 892 500.

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