Товарищеский матч олимпийской сборной США по баскетболу отменен из-за коронавируса

ТАСС, 16 июля. Встреча сборной США по баскетболу с командой Австралии в рамках подготовки к Олимпийским играм в Токио отменена из-за протоколов безопасности и здоровья, связанных с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба сборной США.

Матч должен был пройти в Лас-Вегасе в ночь на 17 июля. 15 июля стало известно, что американский защитник Брэдли Бил сдал тест на коронавирус с положительным результатом, из-за чего пропустит Олимпиаду.

Журналист The Athletic Шэмс Чарания также сообщил, что товарищеский матч между сборными США и Испании, запланированный на 19 июля в Лас-Вегасе, не будет отменен.

Сборная США выигрывала медали на всех 18 Олимпиадах, в которых принимала участие, и является 15-кратным победителем Олимпийских игр (1936, 1948, 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1976, 1984, 1992, 1996, 2000, 2008, 2012, 2016).

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа, американцы будут выступать в группе А со сборными Ирана, Франции и Чехии.