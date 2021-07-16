Карасев: хорошее судейство на Евро является заслугой Розетти

"Общались с Розетти много, кстати, он был инспектором на матче Нидерланды - Чехия, мы летели вместе, общались, потом в день матча, до начала, после общались, - сказал Карасев. - Это великолепный и позитивный человек, один из лучших, кого я знаю в жизни, который мне дал очень много. У него телефон открыт 24 часа в сутки, на связи с ним постоянно, не только я, но и все европейские судьи тоже. Например, когда я болел коронавирусом в октябре, он мне звонил каждый день, просто звонил и спрашивал, как я себя чувствую, или я ему звонил и рассказывал".

"То есть он переживает за всех и за каждого, но таких людей очень мало. Если таких людей станет больше, то и футбол, и судейство станут лучше. Великолепное судейство на Евро - это заслуга Розетти и его штаба. Общались постоянно, практически каждый день, по-другому быть не могло, просто он может встать в процессе завтрака, обеда или ужина и пойти по столам, подойти, посмеяться, просто поговорить. Это так же, как и в командах, нужно создать правильную обстановку, единый коллектив, доверие, тогда все пройдет хорошо, как на турнире", - добавил Карасев.

Карасев был резервным арбитром на полуфинальном матче между сборными Италии и Испании (1:1, 4:2 по пенальти). До этого он работал на турнире резервным арбитром на матче первого тура групповой стадии Австрия - Северная Македония (3:1) и в четвертьфинальной игре между сборными Чехии и Дании (1:2). В роли главного арбитра он дебютировал во втором туре группового этапа, отработав встречу группы A между командами Италии и Швейцарии (3:0), в третьем туре он обслуживал матч группы F между сборными Германии и Венгрии (2:2). Также он отсудил встречу 1/8 финала между командами Чехии и Нидерландов (2:0).

Карасеву 42 года, с 2010 года он является судьей Международной федерации футбола (ФИФА). С июня 2013 года входит в элитную категорию арбитров УЕФА. Матчи чемпионата России Карасев обслуживает с 2008 года.