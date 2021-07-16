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Евро-2020

Карасев рассказал о рекомендациях для арбитров на чемпионате Европы по футболу

Российский судья отработал на шести матчах Евро - три в качестве главного арбитра и три в качестве резервного
Сергей Карасев EPA-EFE/Attila Kisbenedek
Описание
Сергей Карасев
© EPA-EFE/Attila Kisbenedek

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Арбитры чемпионата Европы по футболу должны были держать планку по единоборствам, любой фол должен был быть гарантированным. Об этом в интервью ТАСС рассказал российский арбитр Сергей Карасев.

Карасев отработал на шести матчах чемпионата Европы - три в качестве главного арбитра и три в качестве резервного.

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"Была ли установка не замечать незначительные нарушения во время Евро? Это не совсем установка перед Евро была, такая установка в принципе всегда существует - если не совсем очевидный фол, то нужно продолжать играть, - сказал Карасев. - Команды это любят, они это принимают, но мы не говорим про удары по ногам. Сейчас силовой футбол, посмотрите на футболистов, когда они майку снимают, смотреть страшно, люди могут участвовать в "Мистере Олимпия" (международное соревнование по культуризму - прим. ТАСС), такого раньше не было".

"Фол должен быть железобетонным, особенно если это в районе штрафной площади, сейчас штрафные бьют как пенальти, закидывают по девяткам, - продолжил Карасев. - Поэтому если фол, то это должен быть бетонный фол, если это желтая, то она должна быть на 200%, потому что турнир скоротечный, а каждая вторая желтая - это пропуск следующего матча у игрока. Поэтому такая рекомендация: "Ребята, очень осторожно, фолы должны быть фолами, а желтая должна быть желтой". Получается, что все звезды участвовали на турнире, поэтому судья должен держать планку по единоборствам, единственное, что было сказано".

Чемпионат Европы прошел с 11 июня по 11 июля в 11 городах.

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