Партнер РФС предложил ввести компенсацию за участие клубов в развитии молодых футболистов

РФС во вторник на официальном сайте представил четыре варианта реформирования системы российского футбола, которые были созданы по итогам совместного исследования с Hypercube. В презентации представлены сценарии проведения чемпионата России как с 16 командами, так и с большим числом клубов. В союзе подчеркнули, что рассматриваются различные варианты, но окончательного решения на данный момент нет.

"Клубы, которые что-то делают для российского футбола и воспитывают молодых игроков, должны получать какую-то награду, в том числе финансовую, - сказал Ньювенхейс. - За каждую минуту [молодого] футболиста клуб должен получать финансовую компенсацию - за то, что они помогли его развитию".

"Если клуб выпускает на поле легионеров, должны платить деньги в централизованный фонд - налог на роскошь. В Америке, например, такой принцип работает много лет", - добавил руководитель компании Hypercube.