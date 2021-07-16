{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Партнер РФС предложил ввести компенсацию за участие клубов в развитии молодых футболистов

Ранее в Российском футбольном союзе представили четыре варианта реформирования системы российского футбола, которые были созданы по итогам совместного исследования с компанией Hypercube

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Российские клубы, принимающие участие в развитии молодых игроков, должны получать компенсацию. Такое мнение журналистам высказал руководитель сотрудничающей с Российским футбольным союзом (РФС) нидерландской компании Hypercube Питер Ньювенхейс.

На эту тему
Партнер РФС допустил сокращение количества матчей между "Спартаком" и ЦСКА в случае реформ
Партнер РФС допустил сокращение количества матчей между "Спартаком" и ЦСКА в случае реформ

РФС во вторник на официальном сайте представил четыре варианта реформирования системы российского футбола, которые были созданы по итогам совместного исследования с Hypercube. В презентации представлены сценарии проведения чемпионата России как с 16 командами, так и с большим числом клубов. В союзе подчеркнули, что рассматриваются различные варианты, но окончательного решения на данный момент нет.

"Клубы, которые что-то делают для российского футбола и воспитывают молодых игроков, должны получать какую-то награду, в том числе финансовую, - сказал Ньювенхейс. - За каждую минуту [молодого] футболиста клуб должен получать финансовую компенсацию - за то, что они помогли его развитию".

"Если клуб выпускает на поле легионеров, должны платить деньги в централизованный фонд - налог на роскошь. В Америке, например, такой принцип работает много лет", - добавил руководитель компании Hypercube.

Теги
Российский футбол
Футбол в России
Президент "Урала" считает неправильным возможное проведение финала Кубка России в феврале
По словам Григория Иванова, в это время года матчи турнира лишатся значительного количества болельщиков на стадионах
Читать полностью