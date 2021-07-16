Партнер РФС выступил за отмену лимита на легионеров в российском футболе

РФС во вторник на официальном сайте представил четыре варианта реформирования системы российского футбола, которые были созданы по итогам совместного исследования с Hypercube.

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Лимит на легионеров в российском футболе должен быть отменен. Такое мнение журналистам высказал руководитель сотрудничающей с Российским футбольным союзом (РФС) нидерландской компании Hypercube ("Хайперкуб") Питер Ньювенхейс.

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"Россия 50 лет входила в семерку лучших футбольных держав Европы, у вас рождается много талантливых детей, остается найти их, помочь им стать профессиональными футболистами, - заявил Ньювенхейс. - За молодыми игроками будущее, но легионеры тоже должны быть. Мы видели, что в России были разные ограничения".

"Лимит по схеме "8+17" позволил повысить качество молодых игроков, но уровень игры остальных падал. Мы предлагаем отменить лимит на легионеров", - отметил руководитель компании Hypercube.

В настоящее время в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) действует лимит по схеме "8+17". В заявке каждого клуба на чемпионат может быть максимум восемь иностранных футболистов.

Ранее заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко назвал результаты сборной России по футболу на чемпионате Европы неудовлетворительными, указав на засилье легионеров в клубах и перегретый рынок зарплат спортсменов. Министр спорта РФ Олег Матыцин заявлял о необходимости проанализировать и рассмотреть вопросы изменения лимита на легионеров и потолка зарплат в различных видах спорта.