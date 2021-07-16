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Футбол в России

Финал Кубка России по футболу предложили проводить в феврале

Ранее решающие матчи турнира проводили в весенне-летний период
Кубок России по футболу Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Кубок России по футболу
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Финал Бетсити - Кубка России по футболу после принятия изменений в системе российского футбола может проводиться в феврале. Об этом журналистам рассказал руководитель сотрудничающей с Российским футбольным союзом (РФС) нидерландской компании Hypercube ("Хайперкуб") Питер Ньювенхейс.

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РФС во вторник на официальном сайте представил четыре варианта реформирования системы российского футбола, которые были созданы по итогам совместного исследования с Hypercube.

"К примеру, финал Кубка России можно провести в Санкт-Петербурге в феврале, это можно устроить, - сказал Ньювенхейс. - Мы обсуждали с "Зенитом" эту тему, они ничего не говорили [против]. Пока окончательного решения нет".

Кубок России проводится с 1992 года. Финалы турнира семь раз проходили в июне, 21 раз - в мае. В июле финал Кубка России проводился один раз - из-за пандемии коронавируса прошлый сезон был приостановлен в марте и доигран в июне-июле.

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Российский футбол
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