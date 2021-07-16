Президент "Урала" считает неправильным возможное проведение финала Кубка России в феврале

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Проведение финала Бетсити - Кубка России по футболу в феврале будет не совсем правильным из-за погодных условий в стране. Такое мнение ТАСС высказал президент екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов.

В пятницу руководитель сотрудничающей с Российским футбольным союзом (РФС) нидерландской компании Hypercube ("Хайперкуб") Питер Ньювенхейс сообщил, что после принятия изменений в системе российского футбола финальный матч Кубка России может проводиться в феврале.

"Думаю, проведение финала Кубка России в феврале не совсем правильно, - сказал Иванов. - Это Россия, это февраль, какие болельщики на него придут? Разве что в манеже в Екатеринбурге у нас проводить, еще нормально будет".

"Мы в России живем. Февраль может быть и в Краснодаре, и в Грозном, и в Ростове-на-Дону, в этом году плохая погода была, холодно. Финал кубка - он для болельщиков. Поэтому я считаю, это неправильно", - добавил президент "Урала".

Кубок России проводится с 1992 года. Финалы турнира семь раз проходили в июне, 21 раз - в мае. В июле финал Кубка России проводился один раз - из-за пандемии коронавируса прошлый сезон был приостановлен в марте и доигран в июне-июле.