Стадион "Динамо" в Екатеринбурге отремонтируют к Универсиаде-2023

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июля. /ТАСС/. Стадион "Динамо" отремонтируют в Екатеринбурге с сохранением всех элементов культурного наследия комплекса. Реставрация будет проводиться в рамках подготовки к Универсиаде 2023 года, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области в пятницу.

"Стадион "Динамо" будет капитально отремонтирован, - говорится в сообщении. - Работы будут приурочены к подготовке региона к Всемирным студенческим играм 2023 года. Предполагается, что стадион будет использован как тренировочная площадка для легкоатлетов".

Будут отремонтированы трибуны, подтрибунные помещения, беговые дорожки, появятся туалеты. Исторический облик самого комплекса будет сохранен.

Универсиада пройдет в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года. Соревновательная программа включает 18 видов спорта, в которых будут разыграны 247 комплектов медалей.