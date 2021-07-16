Овечкин не исключил возвращения в "Динамо" в предстоящем сезоне

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон" Александр Овечкин не исключил возможности возвращения в московское "Динамо" в предстоящем сезоне. Об этом он заявил в эфире телеканала "Матч ТВ" .

13-летний контракт Овечкина с "Вашингтоном" на сумму $124 млн истек 1 июля. Ранее генеральный директор бело-голубых Евгений Кровопусков заявлял, что клуб намерен побороться с "Вашингтоном" за 35-летнего хоккеиста. Сам Овечкин отмечал, что хочет завершить карьеру именно в "Динамо".

"Нет ли шансов, что в этом сезоне перейду в "Динамо"? Все может быть", - сказал Овечкин.

Овечкин является воспитанником "Динамо", он выступал за бело-голубых в 2001-2005, 2012-2013 годах, став с командой чемпионом России и обладателем Кубка Гагарина. Россиянин был задрафтован "Вашингтоном" в 2004 году под общим первым номером, за столичный клуб он выступает с 2005 года. Нападающий трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, девять раз - лучшим снайпером лиги, трижды завоевывал приз "Тед Линдсей эворд" и один раз - "Арт Росс трофи" (приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата), в 2018 году Овечкин с "Вашингтоном" выиграл Кубок Стэнли. Российский нападающий занимает шестое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ , на его счету 730 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.

В составе сборной России Овечкин трижды становился чемпионом мира, в его активе также две серебряные и четыре бронзовые награды мировых первенств.