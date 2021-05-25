Овечкин заявил, что хочет завершить карьеру в клубе НХЛ "Вашингтон"

ТАСС, 25 мая. Российский нападающий Александр Овечкин сообщил, что хочет завершить свою игровую карьеру в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон". Комментарий Овечкина на своей странице в Twitter приводит журналистка The Washington Post Саманта Пелл.

Овечкин не сыграет за сборную России на чемпионате мира по хоккею

В ночь на понедельник "Вашингтон" проиграл "Бостону" со счетом 1:3 в пятом матче серии первого раунда плей-офф и завершил борьбу за Кубок Стэнли. Овечкин провел последний матч за "Вашингтон" по действующему 13-летнему контракту на сумму $124 млн. 1 июля он станет неограниченно свободным агентом и сможет подписать соглашение с любым другим клубом. В понедельник пресс-служба Федерации хоккея России сообщила, что Овечкин не сможет сыграть за сборную России на текущем чемпионате мира в Риге из-за большого количества повреждений.

"У нас еще есть время. Очевидно, я хочу закончить здесь свою карьеру", - сказал Овечкин.