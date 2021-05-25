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НХЛ

Овечкин заявил, что хочет завершить карьеру в клубе НХЛ "Вашингтон"

В ночь на понедельник российский нападающий провел последний матч за столичную команду по действующему 13-летнему контракту на сумму $124 млн
Александр Овечкин AP Photo/Nick Wass
Описание
Александр Овечкин
© AP Photo/Nick Wass

ТАСС, 25 мая. Российский нападающий Александр Овечкин сообщил, что хочет завершить свою игровую карьеру в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон". Комментарий Овечкина на своей странице в Twitter приводит журналистка The Washington Post Саманта Пелл.

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В ночь на понедельник "Вашингтон" проиграл "Бостону" со счетом 1:3 в пятом матче серии первого раунда плей-офф и завершил борьбу за Кубок Стэнли. Овечкин провел последний матч за "Вашингтон" по действующему 13-летнему контракту на сумму $124 млн. 1 июля он станет неограниченно свободным агентом и сможет подписать соглашение с любым другим клубом. В понедельник пресс-служба Федерации хоккея России сообщила, что Овечкин не сможет сыграть за сборную России на текущем чемпионате мира в Риге из-за большого количества повреждений.

"У нас еще есть время. Очевидно, я хочу закончить здесь свою карьеру", - сказал Овечкин.

Овечкину 35 лет, он является воспитанником московского "Динамо". Россиянин был задрафтован "Вашингтоном" в 2004 году под общим первым номером, за столичный клуб выступает с 2005 года. Нападающий трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, девять раз - лучшим снайпером лиги, трижды завоевывал приз "Тед Линдсей эворд" и один раз - "Арт Росс трофи" (приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата), в 2018 году Овечкин с "Вашингтоном" выиграл Кубок Стэнли. В составе сборной России он трижды становился чемпионом мира, в его активе также две серебряные и четыре бронзовые награды мировых первенств.

В списке лучших снайперов в истории НХЛ Овечкин занимает шестое место, на его счету 730 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Наибольшее количество голов на счету канадца Уэйна Гретцки (894 гола). После Гретцки идут Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766), Бретт Халл (741) и Марсель Дионн (731).

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