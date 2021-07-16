Бывший футболист "Зенита" Гарай объявил о завершении карьеры

ТАСС, 16 июля. Бывший защитник петербургского футбольного клуба "Зенит" Эсекьель Гарай завершил профессиональную карьеру. Об этом он написал на своей странице в Instagram .

"Сегодня я прощаюсь с карьерой профессионального футболиста, - написал 34-летний Гарай. - Должен признаться, что мне хотелось бы продолжить играть и я был убежден, что завершу позже, но все сложилось иначе".

Защитник также сообщил, что в последние три года пытался восстановиться после травмы, которая мешала ему играть. Последним клубом Гарая была испанская "Валенсия", контракт с которой истек 1 июля 2020 года.

Гарай выступал за "Зенит" с 2014 по 2016 год, вместе с петербургским клубом он стал победителем чемпионата России (2014/15), а также обладателем кубка (2015/16) и суперкубка страны (2015, 2016). С "Валенсией" и "Реалом" он выигрывал Кубок Испании, в составе "Бенфики" стал чемпионом Португалии и обладателем кубка страны. В составе сборной Аргентины Гарай выходил в финал чемпионата мира (2014) и Кубка Америки (2015), с олимпийской сборной завоевал золото Игр 2008 года.