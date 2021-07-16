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Олимпиада в Токио

Российская женская команда по гандболу в полном составе вакцинировалась перед Олимпиадой

По словам главного тренера сборной Алексея Алексеева, команда не имеет никаких опасений
Главный тренер олимпийской женской сборной России по гандболу Алексей Алексеев Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Главный тренер олимпийской женской сборной России по гандболу Алексей Алексеев
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Российская женская команда по гандболу при подготовке к Олимпийским играм в Токио прошла вакцинацию от коронавируса в полном составе. Об этом в пятницу на пресс-конференции сообщил главный тренер национальной команды Алексей Алексеев.

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Игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

"На сегодня привиты все члены олимпийской делегации, поэтому никаких опасений вообще нет. Весь мир боится, мы не боимся. Мы соблюдаем все меры предосторожности, никаких проблем с этим нет", - сказал Алексеев.

Главный тренер отметил, что при подготовке к олимпийскому турниру российская команда планирует сыграть товарищеский матч со сборной Нидерландов.

Российские гандболистки являются действующими победительницами Олимпиады.

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