Овечкин считает, что сборная России по хоккею движется в правильном направлении

ТАСС, 16 июля. Сборная России по хоккею идет в верном направлении, несмотря на неудачное выступление на минувшем чемпионате мира. Такое мнение телеканалу "Матч ТВ" высказал нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин.

Овечкин заявил, что надеется сыграть на Олимпиаде 2022 года в Пекине

На прошедшем чемпионате мира в Риге сборная России в четвертьфинале проиграла будущим победителям турнира канадцам со счетом 1:2 в овертайме.

"Я считаю, что сборная России показала достойный результат. Понятное дело, что хотелось выиграть золото или просто быть в медалях. Но мы проверили новых игроков, которые могут представлять нас в будущем, - сказал Овечкин. - Опыт набирается только в сборной, когда играешь против сильных команд. Да, результата не было, но я думаю, что сборная России движется в правильном направлении".

В составе сборной России Овечкин трижды становился чемпионом мира, в его активе также две серебряные и четыре бронзовые награды мировых первенств.