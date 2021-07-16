Овечкин считает, что сборная России по хоккею движется в правильном направлении

ТАСС, 16 июля. Сборная России по хоккею идет в верном направлении, несмотря на неудачное выступление на минувшем чемпионате мира. Такое мнение телеканалу "Матч ТВ" высказал нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин.
На прошедшем чемпионате мира в Риге сборная России в четвертьфинале проиграла будущим победителям турнира канадцам со счетом 1:2 в овертайме.
"Я считаю, что сборная России показала достойный результат. Понятное дело, что хотелось выиграть золото или просто быть в медалях. Но мы проверили новых игроков, которые могут представлять нас в будущем, - сказал Овечкин. - Опыт набирается только в сборной, когда играешь против сильных команд. Да, результата не было, но я думаю, что сборная России движется в правильном направлении".
В составе сборной России Овечкин трижды становился чемпионом мира, в его активе также две серебряные и четыре бронзовые награды мировых первенств.