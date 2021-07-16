Суд Испании решил закрыть дело в отношении Месси по обвинению в мошенничестве

МАДРИД, 16 июля. /ТАСС/. Национальная судебная коллегия Испании решила прекратить производство по делу, связанному с иском против футболиста испанской "Барселоны" Лионеля Месси и членов его семьи по обвинению в мошенничестве, отмывании денежных средств и других преступлениях. Об этом говорится в распространенном в пятницу постановлении суда.

В инстанции отметили, что после "особенно сложного и тщательного расследования", продолжавшегося почти два года, не было выявлено каких-либо преступных действий со стороны обвиняемых. Судья Мария Тардон постановила, что истец Федерико Реттори не имел никаких трудовых отношений с фондом "Лео Месси". Кроме того, не было подтверждено каких-либо "договорных связей, которые могли бы нанести ущерб заявителю".

В сентябре 2019 года Национальная судебная коллегия Испании решила закрыть дело по жалобе, представленной частным лицом против Месси и членов его семьи по делу, связанному с благотворительным фондом "Лео Месси", к которому имел отношение обвинитель. Судья подчеркнула, что жалоба включала в себя "изложение событий, основанных на журналистских новостях". Однако впоследствии судебный процесс вновь был возобновлен.

Летом 2019 года бывший сотрудник благотворительного фонда "Лео Месси" Федерико Реттори подал жалобу в отношении Лионеля Месси, его отца, брата и других членов семьи. Реттори работал в фонде с 2012 по 2015 год. По его утверждению, средства, получаемые фондом, "изначально должны были быть выделены на социальные акции, а вместо этого были перенаправлены на другие виды частной деятельности или счета, отличные от тех, что были заявлены данным фондом". Реттори заверял, что Месси и его окружение использовали фонд, чтобы получать личные платежи, которые не предназначались на социальные проекты, избегая уплаты налогов.

Ранее аргентинский прокурор Пабло Турано выдвинул обвинения в отмывании денег против Месси и его отца. Прокурор просил провести проверку деятельности благотворительного фонда, который мог использоваться для отмывания средств. Как считает сторона обвинения, пожертвования, которые получал фонд, переводились на счета в офшорных зонах.

34-летний форвард является воспитанником академии "Барселоны", за основную команду он дебютировал в 2004 году. Месси шесть раз становился обладателем "Золотого мяча", что является рекордом. Аргентинец - четырехкратный победитель Лиги чемпионов, олимпийский чемпион, обладатель Кубка Америки и серебряный призер чемпионата мира.