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КХЛ

Чемпион мира по хоккею Локтионов после обмена с ЦСКА отказался от контракта с "Амуром"

В соответствии с правовым регламентом КХЛ игроку присвоен статус "конфликт" на неопределенный срок
Андрей Локтионов Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Андрей Локтионов
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ТАСС, 16 июля. Нападающий Андрей Локтионов не явился на предсезонный сбор клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Амур" и отказался от подписания контракта. Об этом сообщает пресс-служба "Амура".

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29 мая "Амур" и ЦСКА произвели обмен, в результате которого хабаровский клуб получил права на игрока. В соответствии с правовым регламентом КХЛ игрок должен был подписать контракт со своим новым клубом.

"Позиция игрока вызывает у нас недоумение и разочарование, мы были готовы предоставить Локтионову роль лидера команды и дать ему возможность перезапустить свою карьеру. Вместо того, чтобы воспользоваться этой возможностью, проявить уважение к хабаровским болельщикам и исполнить свои обязательства, он занял неконструктивную позицию, отказавшись заключать контракт с "Амуром". В связи с отказом хоккеиста от заключения контракта ему в соответствии с правовым регламентом КХЛ присвоен статус "конфликт" на неопределенный срок, это означает, что на данный момент спортивные права на него в системе КХЛ принадлежат "Амуру" вплоть до момента завершения его игровой карьеры. Мы допускаем возможность того, что игрок изменит свою позицию в будущем, однако на данный момент руководство клуба занимает жесткую и принципиальную позицию", - заявил генеральный директор "Амура" Роман Крамарь.

Локтионову 31 год, ранее нападающий выступал за ярославский "Локомотив", магнитогорский "Металлург" и московский ЦСКА. Также россиянин играл в клубах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Каролина", "Нью-Джерси" и "Лос-Анджелес", в составе которого стал обладателем Кубка Стэнли. В составе сборной России Локтионов выиграл чемпионат мира в 2014 году.

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