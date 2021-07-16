Чемпион мира по хоккею Локтионов после обмена с ЦСКА отказался от контракта с "Амуром"

29 мая "Амур" и ЦСКА произвели обмен, в результате которого хабаровский клуб получил права на игрока. В соответствии с правовым регламентом КХЛ игрок должен был подписать контракт со своим новым клубом.

"Позиция игрока вызывает у нас недоумение и разочарование, мы были готовы предоставить Локтионову роль лидера команды и дать ему возможность перезапустить свою карьеру. Вместо того, чтобы воспользоваться этой возможностью, проявить уважение к хабаровским болельщикам и исполнить свои обязательства, он занял неконструктивную позицию, отказавшись заключать контракт с "Амуром". В связи с отказом хоккеиста от заключения контракта ему в соответствии с правовым регламентом КХЛ присвоен статус "конфликт" на неопределенный срок, это означает, что на данный момент спортивные права на него в системе КХЛ принадлежат "Амуру" вплоть до момента завершения его игровой карьеры. Мы допускаем возможность того, что игрок изменит свою позицию в будущем, однако на данный момент руководство клуба занимает жесткую и принципиальную позицию", - заявил генеральный директор "Амура" Роман Крамарь.

Локтионову 31 год, ранее нападающий выступал за ярославский "Локомотив", магнитогорский "Металлург" и московский ЦСКА. Также россиянин играл в клубах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Каролина", "Нью-Джерси" и "Лос-Анджелес", в составе которого стал обладателем Кубка Стэнли. В составе сборной России Локтионов выиграл чемпионат мира в 2014 году.