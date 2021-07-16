Словенский велогонщик Мохорич выиграл 19-й этап "Тур де Франс"

Мохорич преодолел дистанцию 207 км за 4 часа 19 минут 17 секунд. Второе место занял француз Кристоф Лапорт (+0.58), представляющий Cofidis, третьим финишировал датчанин Каспер Педерсен (+0.58) из команды Team DSM. Российские велогонщики не принимают участия в многодневке. 20-й этап, который станет предпоследним в веломногодневке, пройдет 17 июля. Его протяженность составит 30,8 км.

В общем зачете после 19 этапов лидирует словенец Тадей Погачар из UAE Team Emirates, вторым идет датчанин Йонас Вингегор (+5.45), представляющий команду Jumbo-Visma, третье место занимает представитель Эквадора Ричард Карапас (+5.51) из Ineos Grenadiers.

"Тур де Франс" проходит в 108-й раз, в этом году маршрут проложен по территории Франции и Андорры. Гонка Гранд-тура включает 21 этап общей протяженностью 3 414 км. Финиш должен состояться 18 июля в Париже на Елисейских Полях. В прошлом году победителем стал Погачар.