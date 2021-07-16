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Олимпиада в Токио

Шишкарев: отсутствие японских болельщиков на Олимпиаде может помочь гандболисткам России

Президент Федерации гандбола России отметил, что у команды уже есть опыт игры при пустых трибунах

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Отсутствие японских болельщиков на Олимпийских играх в Токио может стать преимуществом для российских гандболисток. Такое мнение журналистам высказал президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев.

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Игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа, российские гандболистки являются действующими победительницами Олимпиады. Все соревнования в Токио пройдут без зрителей на трибунах.

"У наших девчонок уже был опыт игры без зрителей, они к этому привыкли, - сказал Шишкарев. - Но в этом я даже вижу определенный плюс для нас, небольшое преимущество. Я с трудом представляю, чтобы за российскую команду в Японии болели, если исключить небольшое число российских болельщиков - выходцев из России, дальневосточников, которые теоретически могли бы там появиться".

"В целом, конечно, в отсутствии болельщиков хорошего мало, потому что соревнования получаются немного кастрированными, но для нашей сборной это не проблема", - добавил он.

Шишкарев поддержал решение не отменять Игры в Токио. Их проведение было отложено на год по причине пандемии коронавируса. "Олимпиаду смотрят не только зрители на трибунах, но и миллиарды людей по всему миру. Понятно, что замешаны огромные деньги: спонсорские контракты, доходы Международного олимпийского комитета - не бедной организации. Япония, конечно, "влетела" по полной программе, потому что потеряла туристов, за счет которых страна получает основной доход от проведения Игр", - сказал он.

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