Федун назвал предстоящие реформы РПЛ шагом вперед

Российский футбольный союз (РФС) во вторник на официальном сайте представил четыре варианта реформирования системы российского футбола, которые были разработаны по итогам совместного исследования с нидерландской компанией Hypercube. В презентации представлены сценарии проведения чемпионата России как с 16 командами, так и с большим числом клубов.

"Основная проблема в том, что в России футбол не является бизнес-проектом. Реальный бизнес в футболе имеют только агенты, которые действительно зарабатывают деньги, и, конечно же, игроки и тренеры как наемные работники, - заявил Федун. - В большей степени футбол можно назвать социальным явлением. Это основной тормоз любых изменений, при этом предложенные реформы - это безусловный шаг вперед, но все же - паллиатив".

В союзе подчеркнули, что рассматриваются различные варианты, но окончательного решения на данный момент нет. Ранее в пятницу представитель Hypercube Питер Ньювенхейс назвал формат реформы российского футбола "Юпитер 16" наиболее предпочтительным для реализации.

"В предложенном РФС формате "Юпитер 16" есть несколько плюсов, среди которых повышение зрительского интереса, теоретическая возможность увеличения топовых матчей, повышения интенсивности игры и генерация дополнительного дохода при условии отсутствия коронавирусных ограничений", - добавил Федун.

Также владелец столичного клуба отметил, что РФС должен также гарантировать прозрачность и беспристрастность компьютерной системы определения соперников. "В целом я поддерживаю инициативу РФС, но крайне важно избежать изъянов в системе", - заключил он.